Hauts-de-Seine : matinée des financements alternatifs

A cette occasion, les entrepreneurs pourront découvrir des financements innovants, accessibles aux TPE-PME en dehors des sources classiques (banques, BPI…). Un « speed dating » avec 10 financeurs sera proposé au cours de la matinée. Les participants pourront également participer à une table ronde consacrée freins et aux leviers pour séduire les investisseurs et à la stratégie du développement, avec la participation d’Ellips Chaussures, Ennesys, Crédit coopératif, Unilend, et Corinne Lecocq, avocate fiscaliste spécialiste en stratégies de financement et KPMG.