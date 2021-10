Hauts-de-Seine : Livraison de l'immeuble de bureaux du Département à l'Arena

Le 2 décembre 2013, le Département a acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble de bureaux, l'Arena, au prix de 200 millions d'euros, auprès de la société Racing Arena.

L'Arena est idéalement situé, aux portes de La Défense, dans un quartier en pleine mutation avec l'arrivée à terme d'Eole et de la ligne 15. Cet immeuble de 31 000 m² comprend huit étages, une mezzanine, un parking et un restaurant inter-entreprises. Cet immeuble répond aux normes HQE. Il est par ailleurs labellisé BBC.

Mille cinq cents agents du Département y emménageront en avril prochain. Ce nouveau bâtiment permettra au personnel de mieux collaborer, en transversalité, grâce à des espaces plus ouverts, adaptés aux nouveaux modes de travail. Des espaces de co-working seront par exemple aménagés.

Pour Patrick Devedjian, l'opération vient clore un partenariat “gagnant-gagnant” : « C'est une expression à la mode qui d'ordinaire ne veut pas dire grand-chose mais cette fois, c'est pourtant bien le cas. Sans ces bureaux, la construction de la U Arena n'aurait pas pu démarrer. Or, c'était un projet important pour les Hauts-de-Seine et plus largement pour la banlieue qui reste sous équipée au regard de sa population. »