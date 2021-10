Hauts-de-Seine : les tablettes numériques testées dans trois collèges

Dans le cadre de l’ENC -environnement numérique des collèges- Hauts-de-Seine, ces trois collèges vont expérimenter l'utilisation de tablettes numériques en classe. Chacun établissement reçoit deux mallettes contenant chacune 16 tablettes numériques, équipées d’un master contenant environ 70 applications pédagogiques. Faciles à prendre en main, elles vont permettre aux enseignants d’expérimenter de nouveaux usages. Par exemple, elles peuvent être utilisées dans le cadre de sorties scolaires pour rédiger un compte-rendu comportant texte et photos, ou encore, une interview réalisée dans le cadre d’un échange avec un collège d’un autre pays. Le fait d’avoir une tablette par élève permet également un meilleur suivi individuel, par exemple avec l’utilisation "d’exerciseurs" en ligne. Chaque élève peut ainsi devenir vraiment acteur dans le déroulement de la séance pédagogique.



L’ENC Hauts-de-Seine met en place, dans les collèges et en concertation avec l’Éducation nationale, un portail internet dédié aux élèves, aux familles et aux enseignants. C'est un accès unifié à un ensemble d’outils et de contenus -notes, devoirs en ligne, leçons en téléchargement, emploi du temps...- qui permet de faciliter la vie scolaire et les contacts entre les familles et le collège.

Depuis la rentrée 2013/2014, 21 nouveaux collèges se sont ajouté aux 68 déjà utilisateurs du portail ENC Hauts-de-Seine. Ce sont donc 89 collèges qui bénéficient de ce programme. Les quatre derniers collèges rejoindront le dispositif en 2014.