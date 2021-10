HAUTS-DE-SEINE - Les premiers labels “Artisan du tourisme”

Le Département dispose d'un artisanat de qualité, référencé par la Chambre de métiers et de l'artisanat. Selon le Département, « il constitue un facteur d'attractivité important pour le territoire et offre un remarquable potentiel en matière de développement touristique ». Fort de ce constat, le label “Artisan du tourisme” vient de voir le jour afin de promouvoir l'artisanat alto-séquanais auprès des touristes.

Ce dispositif « doit mettre en lumière les atouts des artisans de proximité, séduire la clientèle touristique locale et internationale et découvrir les Hauts-de-Seine grâce au savoir-faire et aux entreprises artisanales ». L'Artisanat propose des produits singuliers et authentiques « qui participent à la diversité et l'originalité de la visite touristique ». Ces produits se trouvent non seulement dans les secteurs des métiers d'art et de la création, mais également dans les métiers de bouche : « La dynamique du territoire des Hauts-de-Seine passe aussi par celles et ceux qui font vivre le département en créant la richesse culturelle et gastronomique.»