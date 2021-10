Hauts-de-Seine : les archives départementales s'installent dans la caserne Sully

Les bâtiments néoclassiques, construits pour les gardes du corps du roi Charles X entre 1825 et 1827, étaient inoccupés depuis 2008.

L'immeuble sera réhabilité pour accueillir le public avec une salle de lecture, deux salles d'accueil de groupes, une salle d'exposition de 200 m². Les Archives des Hauts-de-Seine vont s'installer dans l'ancienne caserne Sully, précisément dans le bâtiment Charles X, dans le parc de Saint-Cloud. Le stockage se fera sur 50 kilomètres linéaires. En tout, cet équipement culturel se déploiera sur 11 400 m² de surface utile.

Après les travaux d'aménagement, les Archives départementales des Hauts-de-Seine quitteront les quatre sites de Nanterre où elles se trouvent à l'étroit et pourront poursuivre leurs cinq missions traditionnelles : la collecte, le classement, la conservation, la communication et la valorisation des archives publiques.

La vallée de la culture

Ce programme global d'aménagement et d'urbanisme s'inscrit dans le cadre de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine. Le Département œuvre depuis de nombreuses années à la rénovation, au développement et à la promotion du patrimoine historique, culturel et naturel de son territoire.Le projet se développe autour de trois axes :Emblématiques de la politique culturelle départementale, ces équipements proposeront une culture exigeante pour tous les publics, à travers une politique tarifaire attractive, des événements, actions et dispositifs pour tous les âges et tous les goûts, dont des dispositifs dédiés à la formation des spectateurs de demain, et la mise en accessibilité des sites culturels.