Hauts-de-Seine : Le Plessis ouvre sa Maison des arts

Aux côtés de Philippe Pemezec et de Patrick Devedjian étaient notamment présente la présidente de la Région Valérie Pécresse.

«Le premier objectif était de réunir dans un même lieu des activités culturelles pratiquées jusqu'à présent dans des équipements disparates, trop étroits et vieillissants », explique le maire de la ville, Philippe Pemezec. Installée en face du marché et à l'entrée de la Cité-jardins, la Maison des arts certifiée HQE (Haute qualité environnementale), regroupe donc sept équipements en un seul bâtiment : un théâtre de 400 places, une médiathèque de 2 300 m2 répartis sur deux niveaux, un cinéma avec une salle de 250 places et une autre de 150 places orientée « Art et Essai », deux ateliers de 170 m2 pour les cours d'arts plastiques, un pôle musiques actuelles avec deux studios et une scène, un espace d'exposition et des espaces privatisables par les entreprises ou les particuliers.

Le coût du projet est de 42 millions d'euros. « Le Département des Hauts-de-Seine a soutenu cette opération à hauteur de 2,3 millions d'euros, a rappelé Patrick Devedjian, président du Conseil départemental. Car des équipements comme la Maison des Arts jouent un rôle moteur dans la vie locale et départementale. Ils favorisent l'accès à la culture pour tous. »