Hauts-de-Seine : le département vote le budget 2017

La solidarité, l'investissement et la maîtrise des dépenses de fonctionnement restent les priorités du Conseil départemental. Dans ce contexte où les collectivités territoriales sont amenées à réaliser des efforts, le rapprochement avec le Département des Yvelines devrait à moyen terme générer des économies d'échelle pour préserver la qualité de service rendu aux administrés.

Patrick Devedjian, le président du Conseil départemental axe la politique budgétaire du Département en 2017 sur la Solidarité -les dispositifs en direction des personnes les plus fragiles sont renforcés à hauteur de 870 millions d'euros-, une politique innovante tournée vers la jeunesse, le sport et la culture, Une politique d'investissement ambitieuse, atteignant 466 millions d'euros. Le rapprochement avec les Yvelines constitue, par ailleurs, un axe stratégique majeur.



Le budget 2017 du département :

- des recettes de fonctionnement à hauteur de 1 870 millions d'euros contre 2 013 millions d'euros en 2016 ;

- des dépenses de fonctionnement maîtrisées à hauteur de 1 496 millions d'euros (hors dette hors FNGIR) ;

- des crédits consacrés au secteur social s'élevant au total à 870 millions d'euros (représentant près de 60 % du budget de fonctionnement) ;

- un important niveau d'investissement à hauteur de 466 millions d'euros ;

- des recettes d'investissement (hors dette) qui s'établissent à plus de 102 millions d'euros ;

- une maîtrise de la pression fiscale avec un taux de taxe foncière de 7,08 % qui demeurera ainsi en 2017 le plus bas de France, après Paris.