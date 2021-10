Hauts-de-Seine : Le Département reçoit le label

Porté par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats, le label “Relations fournisseur responsables” distingue les organisations, privées ou publiques,

« ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs opérateurs économiques ». À ce jour, 35 entreprises privées ont reçu cette distinction et seulement deux organismes publics, le ministère de la Défense et l'Union des groupements d'achat public.

Le comité d'attribution du label a salué « la qualité du dossier de candidature du Département. » L'obtention de la labellisation impulsée par Paul Subrini, vice-président du Conseil départemental, est l'aboutissement d'un processus d'évaluation objective de la mise en œuvre de quatre engagements, le respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants, les impacts des achats sur la compétitivité économique, l'intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans les processus d'achat, la qualité de la relation fournisseur sous-traitant.