Hauts-de-Seine : le département noté « AA / A-1+ »

Le département des Hauts-de-Seine a conservé ses notes de référence à long terme « AA » et à court terme « A-1+ ». « « AA » est la note maximale à laquelle peut prétendre une collectivité territoriale en France, cette note étant plafonnée par celle de l’État français », s’est félicité le département.

« Une gestion financière robuste »

« Notre estimation de la qualité de crédit intrinsèque des Hauts-de-Seine reflète sa gouvernance et sa gestion financière très fortes, ses performances budgétaires et sa position de liquidité supérieures, son très faible endettement et son économie solide. Le département conserve ainsi une gestion financière robuste témoignant d’une forte gouvernance politique et administrative », a indiqué la note l’agence américaine S&P Global Ratings.