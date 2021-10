HAUTS-DE-SEINE : Le Département mobilisé pour la campagne de vaccination

En parallèle, le service PAM sera élargi aux personnes en perte d'autonomie pour assurer gratuitement leur transport depuis leur domicile vers les centres de vaccination ambulatoires, ainsi que leur retour. Comme le précise Georges Siffredi, président du Département, « chefs de file des solidarités, nous sommes pleinement mobilisés pour organiser efficacement, avec nos partenaires institutionnels, cette campagne de vaccination essentielle. La protection des plus fragiles est au cœur de notre politique départementale, nous serons, encore une fois, à leurs côtés ».

Dès la semaine prochaine, les agents du Département Hauts-de-Seine professionnels de santé (infirmières et médecins) se rendront dans les résidences autonomie du territoire qui en ont besoin, pour procéder à la vaccination des résidents et de leurs professionnels volontaires. Au total, jusqu'à 2 432 résidents et 305 professionnels, répartis dans 44 résidences autonomie, pourraient être vaccinés.

Après la prise de rendez-vous pour la vaccination, et en complément des dispositifs mis en place par les villes, le Département met à disposition gratuitement le service PAM, pour transporter les personnes de plus de 75 ans bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie à domicile et les détenteurs de la Carte mobilité inclusion, depuis leur domicile vers les 12 centres de vaccination ambulatoires, ainsi que leur retour.



Les inscriptions au service PAM peuvent se faire dès aujourd'hui par téléphone au 0 806 00 78 92 ou par mail pam78-92@transdev.com.

Toutes les informations et la liste de centres de vaccination ambulatoires est disponible sur hauts-de-seine.fr.