Hauts-de-Seine : le Département développe la télésanté en Protection Maternelle et Infantile

La lutte contre le Covid-19 mobilise l'ensemble des acteurs de la santé publique, pour protéger et garantir les soins des populations pendant cette crise sanitaire, où le renoncement à certaines consultations représente un risque majeur pour la santé de tous.

Ainsi, les téléconsultations en PMI sont assurées soit depuis le domicile des professionnels dans le cadre d'un plan de développement du télétravail, soit depuis l'un des neuf sites de Solidarités territoriales ouverts dans les Hauts-de-Seine, depuis un ordinateur connecté à Microsoft Teams. Des actes comme les consultations de suivi de grossesse, les entretiens prénataux précoces des sages-femmes, les entretiens par un conseiller conjugal et familial, les entretiens réalisés par le Centre de planification et d'éducation familiale, les suivis et conseils en sortie de maternité et des consultations en psychologie, peuvent être assurés.

Depuis le lancement de cette offre numérique de télé-santé, près de 100 consultations ont pu être réalisées par le Département

Les adresses des PMI et SST ouverts sont disponibles sur www.hauts-de-seine.fr