Hauts-de-Seine : le conseil général lance « My Social Business Model »

Il s’agit d’une plateforme d’aide à l’élaboration de projets entrepreneuriaux dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire. Cette plateforme est destinée aux porteurs de projet ESS du département.



« My Social Business Model » est un outil interactif de construction de modèle économique responsable. Cette plateforme web d’accompagnement, mise en place par l’association Imagination For People, permettra aux candidats de l’appel à projets ESS du Conseil général de préparer plus efficacement leur dossier avant de postuler. Le Département des Hauts-de-Seine est la première collectivité en France à proposer ce logiciel libre et collaboratif aux entrepreneurs sociaux et responsables. « My Social Business Model » intègre huit critères à remplir par les porteurs de projets ESS pour les aider à développer leur candidature :

- Challenge social : comprendre l’enjeu et la problématique sociale du projet,

- Valeurs partagées : tourner le projet vers ses bénéficiaires mais aussi vers ses partenaires, communautés locales, sociétés, employés…

- Facilitant : identifier la gouvernance, l’acceptation sociale et l’usabilité du projet,

- Relations bénéficiaires : expliquer les canaux de distribution et les sources de revenus ou de financement du projet,

- Compétences : identifier les compétences tenues en interne et demandées en externe,

- Pérennité financière du projet,

- Impact : identifier et qualifier l’impact au niveau social, économique, environnemental, territorial ou culturel du projet,

- Passage à l’échelle : explorer différentes voies en vue d’accroître la diffusion de l’offre à plus grande échelle via des communautés de pratique, d’affinité, d’intérêt ou d’influence.

L’objectif du Conseil général est de dynamiser le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire dans les Hauts-de-Seine en accompagnant les porteurs de projets au mieux dans leur démarche entrepreneuriale, créatrice d’emplois.