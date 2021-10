Hauts-de-Seine : lancement du cercle des entreprises partenaires

La soirée de lancement a rassemblé des dirigeants d’entreprises et a permis de présenter en avant-première la programmation culturelle du Département sur l’année 2013. Depuis plusieurs années, le projet de la Vallée de la Culture propose de réveiller la géographie d’un site extraordinaire : la boucle de la Seine d’Issy-les-Moulineaux à Nanterre. Il s’agit d’une démarche innovante favorisant le développement du premier projet culturel d’envergure en France à ne pas être pensé en termes d’équipement mais de territoire. L’ambition de la Vallée de la Culture est d’associer la culture à un territoire économique et l’idée de « culture pour tous » est au cœur du projet.



En créant le dispositif de mécénat du « Cercle des entreprises partenaires de la Vallée de la Culture », le département des Hauts-de-Seine donne l’opportunité aux dirigeants d’entreprise : de soutenir la culture sur le territoire (patrimoine, musique, éducation) et de devenir les ambassadeurs de la Vallée de la Culture.



Les entreprises réunies dans le cadre du Cercle pourront partager des valeurs et renforcer leur identité en s’appuyant sur le rayonnement international du Département.

L’objectif est également de contribuer collectivement au développement de l’attractivité du territoire et à sa promotion touristique.



Pour en savoir plus www.hauts-de-seine.net