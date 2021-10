Hauts-de-Seine : lancement de la bibliothèque numérique de la BDIC

Près de 130 000 documents sont ainsi librement accessibles et sous licence ouverte Ces sources exceptionnelles sur toute l’histoire du XXe siècle sont mises à disposition des chercheurs et des amateurs : œuvres d’art, dessins, archives filmiques, albums photographiques et revues de la Grande Guerre, affiches politiques.

L’Argonnaute, est désormais l’une des plus importantes bibliothèques patrimoniales en ligne de l’Enseignement supérieur en France. Le Département a accordé à la BDIC une subvention d’investissement de 150 000 € et une subvention de fonctionnement de 28 000 € pour la numérisation de nouveaux contenus.