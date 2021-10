Hauts-de-Seine : la Science se livre à partir du 14 janvier

La e-santé, la santé et l'environnement, l'alimentation, l'homme augmenté, les maladies infectieuses et la vaccination, la mondialisation et l'impact des nouvelles technologies sur la santé... la thématique choisie pour l'édition 2017 recouvre un champ très vaste, que les curieux comme les passionnés de sciences vont pouvoir explorer, au contact des chercheurs, à travers une centaine d'animations gratuites.

En parallèle, dans le cadre des prix La Science se livre qui soutiennent l'édition scientifique et leurs auteurs, le Département proposera des rendez-vous et des échanges dans les bibliothèques et librairies indépendantes du réseau “Libraires en Seine”.

Pour les collégiens, l'opération met en place des parcours scientifiques dans le cadre du dispositif départemental d'éducation artistique et culturel “Eteignez vos portables” :

- un parcours autour de la sélection “adolescent” des Prix La science se livre, en partenariat avec les réseaux de médiathèques d'Antony et Meudon,

- un parcours autour des “écritures contemporaines”, avec le réseau des médiathèques de Colombes et le Centre dramatique national de Sartrouville,

- un parcours “astronomie et santé”, avec l'Observatoire de Meudon,

- un parcours autour de “documentaires scientifiques pour un nouveau regard sur les sciences et l'audiovisuel”, avec l'association “Sciences et Télévision” et le festival Pariscience.



Plus d'informations sur www.lssl.hauts-de-seine.fr.