Hauts-de-Seine : IssyGrid, premier smart grid de quartier opérationnel

Moins de quatre ans après son lancement, IssyGrid réunit aujourd’hui au sein du quartier Seine-Ouest et du Fort d’Issy, à Issy-les-Moulineaux, toutes les composantes du smart grid urbain, avec plus de 1000 logements connectés, cinq immeubles de bureaux et d’enseignement, une partie de l’éclairage urbain, mais également deux systèmes de stockage d’énergie, trois installations de production photovoltaïques, et un poste de distribution intelligent de dernière génération. Il comprend également un système de prévision de l’énergie photovoltaïque, quatorze systèmes d’information interconnectés et une plateforme big data de supervision énergétique capable de fournir les données en open data.

L’infrastructure du réseau est désormais complète et les premières données énergétiques du quartier qui viennent d’être publiées en temps réel seront maintenant accessibles au plus grand nombre. Le périmètre d’IssyGrid continue d’être élargi. Avec l’arrivée prochaine de nouveaux bâtiments et équipements, comme la gare RERIssy-Val-de-Seine, IssyGrid inclura à terme 2000 logements (soit 5000 habitants) et 160 000 m2 de bureaux (soit 10 000 collaborateurs).

En ayant accès en temps réel à la consommation énergétique du quartier, les habitants, les étudiants, les usagers, les entreprises et les équipements publics du quartier, sont dès aujourd’hui à même d’interagir pour contribuer à l’optimisation énergétique du quartier. Ce dispositif permettra de générer des économies substantielles dans le calibrage des évolutions des réseaux d’énergie, de lisser les pointes de consommation électrique et d’assurer l’équilibre général du réseau tout en réduisant l’empreinte carbone du quartier.

IssyGrid constitue un laboratoire pour la conception des futurs quartiers à énergie positive et une étape essentielle dans le processus de construction de la ville de demain.