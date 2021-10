Hauts-de-Seine : Issy-les-Moulineaux teste la « mobilite intelligente »

André Santini, député-maire d'Issy-les-Moulineaux et Isabelle Rivière, responsable des relations territoriales de la Société du Grand Paris, accompagnés de certains opérateurs, ont présenté dernièrement l'expérimentation qui a pour objectif de démontrer qu'il existe de nouvelles solutions pour promouvoir des déplacements durables et modernes.

Elle se déroule dans le cadre du « Grand Paris de la mobilité » lancé par la Société du Grand Paris et le Stif pour fluidifier les conditions de circulation et de stationnement aux abords des quartiers en chantiers des nouvelles gares du Grand Paris Express.