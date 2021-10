Hauts-de-Seine : Festival Chorus 2013

Le « Coup de cœur des collégiens »



Cinq classes de collégiens des Hauts-de-Seine suivront les différentes étapes du Prix Chorus et se familiariseront avec le monde de la musique. Les jeunes éliront leur groupe « Coup de cœur », parallèlement au Prix Chorus, qui est attribué, lui, par un jury. Ils assisteront ainsi aux sélections sur scène les 4 et 5 avril et reviendront le 20 avril au Magic Mirror pour rencontrer leur groupe préféré. Ils découvriront le secteur des musiques actuelles, les métiers de la scène...



Les parcours Musiques Actuelles dans le cadre « d’Eteignez vos portables »



Dans le cadre de deux parcours de 10 heures, deux classes de collégiens des Hauts-de-Seine découvriront le secteur des musiques actuelles et ses différents métiers par des interventions de professionnels dans les collèges. Elles seront aussi sensibilisées aux risques auditifs. Les collégiens assisteront ensuite à une balance et un concert au Magic Mirror. L’intervention d’un journaliste leur permettra de s’exercer à la critique musicale.



Les « Speed-meetings »



Ces rendez-vous se dérouleront au Village de festival. Ils sont destinés à créer des échanges entre de jeunes groupes en développement et des professionnels des musiques actuelles : producteurs, managers, tourneurs, labels… Les groupes accueillis font tous partie de Träce, le dispositif d’accompagnement et de formation des groupes des Hauts-de-Seine mis en place par le Réseau 92, et soutenu par le Conseil général des Hauts-de-Seine.