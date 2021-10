Hauts-de-Seine et Yvelines unis au Mipim

Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines seront présents sur le Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim) de Cannes, du 13 au 16 mars, sur le stand commun des Départements « Ouest francilien ».

Ce salon réunit traditionnellement les acteurs les plus influents de tous les secteurs de l'immobilier. Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines proposent cette année « une offre de services de proximité et d'innovation à travers les grands investissements et les grands projets d'équipement ». Plusieurs grands projets y seront présentés, notamment pour les Hauts-de-Seine des opérations programmées à Paris La Défense, à La Vallée de la culture des Hauts-de-Seine et sur le port de Gennevilliers. De son côté, le Département des Yvelines présentera notamment le Cluster des mobilités innovantes de Versailles-Satory.

Une maquette numérique 3D de l'Ouest francilien mettra en exergue les centres d'intérêt du territoire, par thématiques, ainsi que 11 sites emblématiques.