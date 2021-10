Hauts-de-Seine : Corporate games, les J.O. interentreprises

« Sport for Life, telle est la devise des Corporate Games, annoncent les organisateurs de l'événement. L'activité physique et le bien-être au bureau sont des facteurs clefs de succès de chaque entreprise, permettant tant aux individus qu'aux équipes de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Au cœur du quartier d'affaires, à Puteaux les participants pourront choisir leur discipline parmi douze sports : basket 3x3, beach-volley, course à pied, échecs, football 7x7, golf, handball, pétanque, rugby à toucher, natation, tennis et tennis de table.

Le sport est à l'honneur mais aussi les moments de détente avec une soirée de bienvenue, une cérémonie d'ouverture et des animations musicales avec les Games party.

Inscriptions des salariés jusqu'au lundi 5 septembre.