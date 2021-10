Hauts-de-Seine « Connectez votre commerce »

Le commerce de proximité est aujourd'hui en profonde mutation. Les attentes et les habitudes des consommateurs évoluent et les bases de la relation client sont en pleine redéfinition. Afin d'aider les commerçants à relever le défi de la mutation digitale, la CCI Hauts-de-Seine et les villes du département leur proposent de découvrir et de tester des solutions digitales.

Divisé en deux grands espaces, Connect Street offre un concentré d'informations, d'astuces, de conseils et de démonstrations. Sur l'espace mini-conférence, huit solutions digitales seront présentées en deux parcours guidés de 40 minutes pour découvrir des outils utiles pour la gestion et l'animation du point de vente et de la logistique. Sur l'espace showroom, trois ateliers de 30 minutes seront proposés sur les thèmes : « Tout savoir sur les Marketplaces », « Soignez votre image sur le web » et « la caisse connectée groupe La poste ».