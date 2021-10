Hauts-de-Seine // Brexit : Paris, une alternative à la City?

Récemment, Euronext, principal opérateur financier de la Zone euro, a accueilli avec la Région et le Département des Hauts-de-Seine plusieurs représentants d'entreprise dont la Société générale et des start-up.

Acteurs politiques et économiques ont souhaité vanter les mérites de la région parisienne et dérouler le tapis rouge aux investisseurs et groupes étrangers, en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Pour Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine, le quartier d'affaires de La Défense a de vrais atouts expliquant que la fiscalité de Paris et de son département est la plus faible de France. « Personne n'est favorable ici au Brexit, mais tout le monde pense qu'il faut s'y préparer, explique-t-il. Brexit ou non, il nous appartient de travailler sur l'avenir. »

L'éventuelle sortie des Britanniques de l'Union européenne pourrait donc faire les affaires du département, de la Région et a fortiori de la France. Certaines entreprises dont de nombreuses banques internationales auraient menacé l'Angleterre de partir, notamment HSBC qui pourrait délocaliser un millier de personnes dans l'Hexagone.