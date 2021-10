Hauts-de-Seine : Altarea Cogedim et Orange posent la première pierre de “Bridge”

Situé à proximité du pont d'Issy, aux portes de Paris et de plain-pied avec les lignes de transport en commun T2 et RER C, “Bridge” est un projet aussi ambitieux qu'inédit. Il redessine l'entrée de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Développé sur plus de 56 000 m2, ce projet sera livré à l'été 2020. L'ensemble accueillera près de

3 000 collaborateurs et visiteurs du Groupe.

Conçu en lien avec l'agence d'architecture Jean-Paul Viguier et Associés, ce programme sera un lieu ouvert sur la ville, en dialogue avec son environnement et son histoire, tourné vers les rencontres et les échanges.

L'immeuble principal est un bâtiment phare, signal – à l'horizontal – d'un nouveau type tant dans son esthétique que dans sa pratique. Ses façades et verrière, tout en reflets et transparence, capteront la lumière naturelle autant qu'elles ouvriront des vues exceptionnelles sur l'extérieur et l'intérieur, pour le plus grand confort de ses utilisateurs.