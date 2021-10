Hauts-de-Seine : 50 projets pour l'économie sociale et solidaire

En octobre 2013, les candidats éligibles feront une présentation de leur projet devant le Conseil Départemental de l’Économie Sociale et Solidaire présidé par Jean Sarkozy, Vice-président du Conseil général en charge de l’Économie Sociale et Solidaire. A l’occasion du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, les lauréats de ce 3e appel à projets du Conseil général seront dévoilés jeudi 21 novembre lors du Forum départemental de l’Economie Sociale et Solidaire, à l'Université Nanterre Paris X à Nanterre. Le Conseil général pourra financer jusqu’à 50 % du budget de fonctionnement du projet dans la limite de 50 000 euros et 80 % du budget d’investissement dans la limite de 30 000 euros. Au total, le Département peut allouer une aide de 80 000 euros aux lauréats.