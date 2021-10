Hauts-de-Seine : expo

Articulée autour du thème de l'armistice et du retour à la paix, cette exposition de 130 documents et objets se présente en différentes parties : une présentation du 11 novembre 1918, une première partie dresse un portrait des territoires des Hauts-de-Seine à la fin de la guerre, une deuxième partie s'intéresse aux traités de paix, à la reconstruction, aux anciens combattants et aux monuments aux morts, et une conclusion revient sur les célébrations du 11 novembre 1920.

Archives départementales des Hauts-de-Seine - 137 avenue Joliot-Curie à Nanterre.

De 9h à 18h (exposition), de 18h à 19h30 (conférences).

Renseignements : http://archives.hauts-de-seine.fr