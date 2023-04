Hauts-de-Seine : 1,6 milliard d’euros de dépenses réelles de fonctionnement

Présidée par Georges Siffredi, l’Assemblée départementale s’est réunie, vendredi 14 avril. Elle a ainsi voté le budget primitif des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, avec des dépenses réelles de fonctionnement de 1,6 milliard d’euros, dont 969 millions dédiés aux solidarités, et des investissements maintenus à un niveau élevé de 628 millions d’euros.

« Comme nous l’avions indiqué lors du débat sur nos orientations budgétaires, notre budget primitif pour l’année 2023 témoigne de notre volonté de poursuivre une politique marquée par le renforcement de nos solidarités et de nos investissements, afin d’assurer un cadre de vie durable et dequalité aux Alto-Séquanais », a indiqué Georges Siffredi.

61 % des dépenses réelles de fonctionnement aux solidarités

En 2023, le département des Hauts-de-Seine a décidé de consacrer 969 millions d’euros, soit 61 % des dépenses réelles de fonctionnement aux solidarités. Sur cette somme, plus de 220 millions d’euros sont dédiés à la protection de l’enfance, une priorité pour augmenter la capacité d’accueil en structures habilitées et en familles d’accueil, développer des solutions alternatives au placement, et poursuivre les efforts engagés en matière d’accompagnement socio-médical et éducatif, avec une ouverture affirmée aux activités culturelles et sportives. Le Département a aussi décidé de déployer une ambitieuse politique pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées portée par une enveloppe de 350 millions d’euros. Une dotation complémentaire qualité sera versée pour les services de l’aide à domicile.

628 millions d’euros de crédits inscrits au budget

Avec 628 millions d’euros de crédits inscrits au budget, le département des Hauts-de-Seine compte poursuivre sa politique d’investissement volontariste pour l’attractivité et le développement durable, au service de la qualité de vie des Alto-séquanais. Ces investissements concernent notamment les mobilités, avec 70 millions d’euros pour le développement des infrastructures de transports collectifs. L’environnement est aussi concerné, avec 37 millions d’euros pour poursuivre le déploiement de la « stratégie nature ». Enfin, 191 millions seront dédiés au patrimoine bâti scolaire, culturel, sportif, administratif et social.

Un plan d’action pour l’égalité Femmes/Hommes

Le Département a aussi mis en place un plan d’action pluriannuel d’égalité Femmes/Hommes, qui passe par la promotion de parcours de réussite au féminin, pour inspirer la jeunesse du territoire, mais également par la prévention, la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes. Cet engagement se traduit notamment par la création du dispositif « Femmes des Hauts-de-Seine » pour promouvoir l’égalité des chances auprès des Alto-séquanais et le lancement de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes.

La séance plénière est à retrouver sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/le-conseil-departemental/les-retransmissions-des-seances-publiques