Haute route des avocats 2016 : inscriptions ouvertes !

La Haute route du barreau de Paris est organisée par la commission Sport, XavierChiloux - AMCO et AlainCuisance avec Avocalpi. Cette année, le défi sera de rejoindre Zermatt en Suisse au départ de Chamonix.

Au terme de cette randonnée caritative, une dotation est reversée à Barreau de Paris solidarité. Parmi les sponsors cette année : Lexbase, Dalloz, Actusite, Le Village de la Justice, Praeferentia… Six guides encadreront le raid : Patrick Gamba, GHM, professeur à l’ENSA et Sébastien Figliolini, GHM entre autre vainqueur de la Pierra Menta et de l’Everest.