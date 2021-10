Haute route des avocats 2015 : le retour …

La météo est telle le 30 mars dernier à Chamonix que la course dont les 24 engagés rêvent se transforme en un raid à ski de 5 jours. Grâce aux connaissances et à la réactivité des guides du bureau de Courchevel-Méribel, l'Italie et le Val d'Aoste sont très vite choisis. Le parc National du "Gran Paradiso" s'offre alors aux 30 participants.

Si la météo se montre plus propice côté Italien, le groupe va devoir évoluer pendant 3 jours dans des conditions à la limite du supportable ; vents à plus de 100 km/heure, températures se rapprochant de - 25 ° avec à la clef des blessures dont certains portent encore les traces. Mais très vite l'équipe est plongée dans la beauté des lieux, notamment la flore et la faune extraordinaires du "Gran Paradiso". Les refuges, par la chaleur de l'accueil, rappellent que l'on est bien en Italie.

Du Refuge Chabot à 2710 m, vers lequel la cordée est montée la veille à partir du lieu-dit "Pont", le 3e jour est consacré à l'ascension du "Grand Paradis" et ses 4061 mètres. Les conditions de l'approche sont telles que la cordée renoncera, malgré les 3900m déjà atteints, au sommet de manière à ne pas prendre plus de risques.

C'est à partir du Refuge Victor Emmanuel II rejoint la veille que sont gravis le 4e jour les cols du Grand Etret et de la Punta foura à un peu moins de 3200m dans des conditions toujours aussi épiques. De quoi marquer les mémoires des engagés comme de leurs guides.

Le 5ejour sera encore un jour d'engagement puisque le groupe, parti de Pont et ses 1900 m, évoluera jusqu'à 2850m en direction du col de Mente, profitant de conditions meilleures pour skier un peu.

Ce raid à ski, que certains n'ont pas manqué d'appeler non sans humour "La Pont-Pont" en raison du lieu de départ et d'arrivée, a tenu toutes ses promesses : engagement sportif, solidarité, partage de tous les instants.

Une cordée d'amitié est née cette année encore avec son lot d'humour, de complicité, d'émotions, notamment lors de la remise des "Pont-Pont d'honneur" organisée lors du dernier dîner. Trois femmes étaient présentes apportant une touche toute singulière à la course.

Quelque chose s'est passée : beauté des lieux ? nature du défi ? Conditions extrêmes ? le fait de se retrouver dans un contexte différent où les repères humains ne sont plus les mêmes ? ; La magie a opéré sur le groupe de la Chamonix Zermatt 2015 qui s'est promis de se reconstituer pour l'édition 2016.

Tout cela a été aussi possible grâce aux six guides qui ont accompagné les engagés avec une remarquable capacité à sécuriser leurs parcours comme à leur faire partager leur passion de la montagne.

Grâce aux sponsors engagés cette année dans l'épreuve (Lexbase, Copem-Toshiba, Tetris, Protis, Diapaz, Dalloz, Francis lefebvre, IGO, Le camp de base de Courchevel, Praeferentia) le groupe remettra dans les tous prochains jours au bâtonnier Pierre-Olivier Sur, un chèque à l'attention de Barreau de Paris Solidarité, la solidarité demeurant le maître mot de l'épreuve.

L’objectif demeure plus que jamais de faire vivre cette prestigieuse course au sein de nos barreaux.