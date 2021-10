Haut-de-Seine : Lancement d'un atelier Fintech

Pragmatique et effervescent, le Club Nelson se mobilise en faveur du développement économique sectoriel en proposant ateliers, rencontres business et « happy meetings » pour :

contribuer à la montée en compétences des dirigeants de PME du secteur,

définir et asseoir une stratégie de développement à travers la veille sectorielle et business,

promouvoir les démarches d'innovation,

renforcer la compétitivité des entreprises à l'échelle européenne voire mondiale,

favoriser l'essor des liens entre les Grands Groupes et les PME,

identifier des marchés et des opportunités de développement commercial.

Avec le lancement de l'atelier Fintech le 15 février dernier, les membres du Club Nelson disposent désormais de quatre thèmes de recherche : e-Tourisme, Commerce connecté, Image et Fintech. Ces Think factories abordent les thématiques les plus déterminantes de chaque secteur.

Le nombre des ateliers du Club Nelson a aussi été doublé et les partenariats avec les acteurs du secteur accentués pour renforcer le coworking et donner plus d'impact aux projets innovants portés par les entrepreneurs du club.

Depuis son lancement, le club a réuni plus de 500 entreprises PME, start-up et grands groupes, parmi lesquels Adobe, Bouygues Telecom, Microsoft, Mikros Image, Orange, Limelight Networks, ST Microelectronics, IBM, AMP Visual TV, Lagardère Entertenmaint Digital, Deloitte, Videlio, Keyrus, France TV, Crédit Agricole, Dentsu Aegis Network, Ernst & Young, Linkedin.

Les entreprises Soon et le Crédit Agricole étaient les invités de Nelson pour animer le premier atelier Fintech sur le thème de la « Néobanque, une disruption dans le secteur de la finance de détail ».