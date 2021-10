Hausse du trafic fluvial francilien

Les trafics fluviaux en Ile-de-France, en hausse de 16 % avec 11,5 millions de tonnes en 2017, ont été portés par la filière BTP et la progression du volume des matériaux de construction pour les chantiers du Grand Paris. Le trafic fluvial de matériaux de BTP a également augmenté de plus de 40 % en sortie des ports maritimes normands, avec les livraisons destinées aux centrales à béton franciliennes. Les autres filières connaissent des résultats plus contrastés. Le secteur automobile est en hausse avec 4 168 t (+ 34 %), de même que la métallurgie et les pétroles & combustibles. En revanche, l'agroalimentaire et la logistique sont en recul.

Le rôle d'Haropa dans la construction du Grand Paris

Face aux enjeux des évacuations de déblais de plus de 45 millions de tonnes et des approvisionnements, Haropa - Ports de Paris et la Société du Grand Paris (SGP) ont passé un accord en 2013 visant à recourir à la voie d'eau pendant la construction du futur métro. Ce partenariat a conduit à créer des plateformes de transbordement fluviales en sortie de tunneliers, à mobiliser du foncier portuaire à travers le réseau de quais à usage partagé et à créer des nouvelles installations de réception de terres, notamment à Bonneuil-sur-Marne (en phase de réalisation), puis à Bruyères–sur-Oise (en cours d'étude).