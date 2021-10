Hausse des prix de 5,4 % des logements anciens au 4e trimestre 2020 sur un an

« Aujourd'hui, la tension sur les prix diminue, mais quand les biens sont au prix du marché, les ventes se font sans négociation », selon Thierry Delesalle, le président de la commission des statistiques immobilières de la Chambre ajoutant que le « coup de frein sur les prix était attendu et bienvenu ». Globalement en Ile-de-France, les volumes de ventes de logements anciens (159 140) ont baissé de 12 % et la hausse annuelle des prix a atteint 6,4 %.

Paris a été plus touchée par la baisse du nombre de transactions avec un recul de 16 % sur 12 mois. Mais la chambre des notaires ajoute que le prix du mètre carré est en baisse depuis la fin 2020. « Après cinq ans de hausses, les prix sont désormais légèrement baissiers dans Paris mais résistent à 10 600 euros le m2 », selon des projections sur les transactions qui seront finalisées en avril. Les notaires notent « une nette différenciation géographique » des prix avec des arrondissements centraux à plus de 12 000 euros le m2, l'Ouest parisien entre 10 000 et 12 000 euros et l'est périphérique de la capitale à moins de 10 000 euros le m2. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées dans le 5e arrondissement (+8,5 %), le 18e (+7,2 %) et le 8e (+6,7 %), là encore lorsqu'on compare les quatrièmes trimestres 2020 et 2019.