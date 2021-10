Hausse des défaillances d'entreprises

L'organisme estime que les défaillances affecteront 62 000 entreprises cette année, contre 60 461 en 2012. L'impact de ces redressements et liquidations judiciaires est de plus en plus en important, selon la Coface.



"L'augmentation du coût social de ces défaillances demeure préoccupante", a constaté Jennifer Forest, économiste de Coface.



En 2012, les défaillances d'entreprises ont provoqué la destruction de 200 911 emplois. Ce chiffre, en augmentation de 8,5% sur un an, flirte avec le pic de 213 665 emplois perdus observé en 2009.



Les répercussions sur le tissu économique français sont également plus importantes. Le coût financier des défaillances pour les fournisseurs de ces entreprises est en hausse de 11% par rapport à 2011, .



Dans son baromètre, Coface attribue cette augmentation du coût des défaillances aux défauts des entreprises de taille intermédiaire (ETI, de 250 à 5 000 salariés).



"Nous constatons d'ailleurs que la catégorie des ETI est tout particulièrement affectée: ce sont des ETI de plus en plus grosses qui font faillite", a commenté Yves Zlotowski, économiste en chef de Coface.



En 2012, 45 ETI ont fait l'objet de défaillances. Cette catégorie d'entreprises est pénalisée par des handicaps structurels en France selon Coface : petite taille, compression des marges liées à un positionnement de moyenne gamme, capacité d'autofinancement limitée.



Depuis fin 2010, le taux de défaillance des ETI a dépassé celui des PME. Une dynamique inquiétante selon l'assureur-crédit.



Le baromètre Coface table sur un repli de l'activité économique en 2013 avec une baisse de 0,2% du PIB.