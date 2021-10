Hausse de la TVA : des effets incertains

Une taxe mal aimée

En augmentant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui pèse sur une consommation de plus en plus souvent importée, on pourrait limiter les cotisations sociales, qui renchérissent le travail et rendent donc peu attractive la production en France. Cette proposition de « TVA sociale » revient dans le débat public depuis que la crise a encore accentué la désindustrialisation de l'Hexagone. Elle figure notamment parmi les propositions de l'institut COE-Rexecode, proche du patronat, dans le rapport qu'il a remis fin janvier au ministre de l'Industrie. Mais l'idée d'une TVA sociale reste très controversée. Il faut dire que cet impôt n'a jamais été très populaire.

Créé en 1954, il était pourtant très novateur. A tel point, d'ailleurs, que cette invention française a été imitée ensuite par de très nombreux pays. La TVA visait à l'origine à corriger une anomalie fiscale pénalisant l'investissement. A l'époque, les entreprises s'acquittaient d'un impôt proportionnel à leur chiffre d'affaires et pouvaient en déduire les taxes précédemment payées sur leurs achats de matières premières. Mais les biens d'équipements, eux, n'étaient pas déductibles. Résultat : les machines étaient doublement taxées, ce qui n'incitait pas les entreprises à investir pour renouveler leur outil de production. La TVA a donc été pensée pour éviter ces impositions en cascade : seule la partie de la valeur que les entreprises ajoutent réellement au produit final est taxée.

Mais si la TVA reste très contestée, c'est qu'elle est jugée injuste. A la différence de l'impôt sur le revenu, qui est progressif, le taux de TVA payé est le même pour tous, quel que soit le niveau de revenus du consommateur. De plus, les pauvres consomment la quasi-totalité de leurs revenus, alors que les riches ont les moyens d'épargner, ce qui exempte une partie de leurs revenus de TVA. Cette critique n'est cependant qu'en partie fondée : l'épargne a toujours vocation à être consommée un jour. Et à ce moment-là, quand les plus riches achètent un yacht, des diamants ou une Ferrari, leurs dépenses sont, elles aussi, soumises à TVA. En réalité, la TVA ne fait que différer le moment de la perception de l'impôt : contrairement aux cotisations sociales, à l'impôt sur le revenu ou encore à la cotisation sociale généralisée (CSG), elle n'est pas collectée lorsque le revenu est engrangé, mais lorsqu'il est dépensé.

Par ailleurs, le caractère antiredistributif de la TVA est un peu atténué par l'existence d'un taux normal à 19,6 % et d'un taux réduit à 5,5 %, qui concerne notamment la plupart des produits alimentaires. Or, les ménages à faibles revenus sont ceux qui consomment le plus de biens et de services taxés à taux réduit.

Pourquoi une TVA « sociale » ?

Même si elle est moins injuste qu'il n'y paraît, la TVA n'a pour autant rien de « social » en soi. Ce qui est censé la rendre « sociale », c'est le fait de fournir de nouveaux financements pour la protection sociale tout en réduisant le coût du travail. Concrètement, il s'agit d'augmenter le taux de TVA en contrepartie d'une baisse des cotisations sociales. En théorie, il ne s'agit donc pas d'une hausse des prélèvements obligatoires mais d'une substitution.

Plusieurs arguments plaident en ce sens. Historiquement, le financement de la protection sociale reposait essentiellement sur des cotisations prélevées sur les salaires parce que les prestations correspondantes étaient étroitement liées au statut d'emploi des personnes. Mais avec le temps, les prestations se sont élargies et le champ des bénéficiaires dépasse aujourd'hui largement les seuls salariés. Face à ce poids croissant de la protection sociale, ainsi qu'à la concurrence accrue des pays à bas salaires, les gouvernements ont déjà cherché à élargir l'assiette du financement de la protection sociale. La création de la CSG en 1991 allait dans ce sens : elle frappe tous les revenus et pas seulement ceux du travail. Avec la TVA sociale, il s'agirait, cette fois, de mettre à contribution les consommateurs, qu'ils occupent ou non un emploi salarié. A la différence du travail, la consommation n'est en effet pas délocalisable.

Augmenter la TVA tout en diminuant les cotisations sociales doit théoriquement permettre aux entreprises hexagonales de continuer à vendre leurs produits en France au même prix, étant donné que le coût du travail baisse. Et pour cette raison, de les écouler aussi plus facilement à l'étranger. En revanche, cela renchérit le prix des produits importés qui subissent la hausse de la TVA mais ne bénéficient pas de la baisse des cotisations. Ce faisant, la TVA sociale donne donc un avantage compétitif aux entreprises présentes sur le territoire français. C'est un coup de pouce comparable à une dévaluation.

C'est notamment pour cette raison que Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, proposait à l'automne dernier de la rebaptiser « TVA antidélocalisation ». C'est le choix qu'avait fait l'Allemagne en 2007 avec une hausse de 3 points du taux de TVA. Les pays scandinaves ont, eux aussi, recours de façon privilégiée à la TVA pour financer leurs généreux systèmes sociaux avec des taux de 25 %, contre 19,6 % en France.

Serait-elle efficace ?

Compte tenu des écarts de prix du travail entre la France et des pays à très bas coûts tels que la Chine, la TVA sociale ne suffirait vraisemblablement pas à dissuader les entreprises de délocaliser. C'est essentiellement vis-à-vis de nos partenaires européens que cette stratégie peut avoir un impact réel : cette démarche, qui s'apparente à une dévaluation, est donc peu coopérative à leur égard. Mais surtout, rien ne garantit que les entreprises françaises vont répercuter la baisse des charges sur leurs prix hors taxes. Elles peuvent au contraire en profiter pour reconstituer leurs marges, surtout dans les secteurs où la concurrence est faible.

A la hausse prévisible du prix des produits importés, s'ajouterait donc celle des produits et des services domestiques, ce qui affecterait le pouvoir d'achat des ménages. Et fragiliserait la consommation, qui reste le principal moteur de l'économie française. A moyen terme, cette perte de pouvoir d'achat peut être compensée par les mécanismes d'indexation du Smic et des revenus sociaux sur l'inflation ou encore par des négociations salariales. Mais si les salariés obtiennent gain de cause sur ce point, cela annulerait l'effet initial de la baisse du coût du travail. Au final, les effets économiques d'une TVA sociale sont donc assez aléatoires et probablement limités.