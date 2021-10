Hausse de fréquentation de 15% au musée Guimet en 2012

"Le dernier trimestre, particulièrement actif, a enregistré plusieurs pics de fréquentation à quelque 3 000 visiteurs-jour", précise la direction du musée. Ce succès s'explique notamment par un retour du grand public dans les expositions temporaires Rochers de lettrés, itinéraire de l'art en Chine et Le Thé à Guimet, histoires d'une boisson millénaire, indique la direction. C'est toutefois "la visite des collections permanentes qui a enregistré la progression la plus importante avec 30 000 visiteurs de plus qu'en 2011", souligne la direction. Pour 2013, "le musée Guimet se fixe l'objectif d'atteindre les 350 000 visiteurs grâce à une programmation ambitieuse et dynamique", ajoute-t-elle.