Hausse de 2,4 % en Ile-de-France

Le taux d'augmentation est d'autant plus réduit que le nombre de zones couvertes est élevé. Ainsi l'augmentation est de 3,5 % pour le Navigo zone 1-2, de 3,2 % pour Navigo zone 1-3, de 2,7 % pour le Navigo zone 1-4 et de 1,5 % pour le Navigo zone 1-5. Les forfaits Navigo zone 3-4 et zone 4-5 augmentent de 1,5 %. Les Navigo incluant la zone 2, 3 et 5 augmentent de 2,9 %. Le prix du carnet de 10 tickets "t+" augmente de 60 centimes passant de 12,70 euros à 13,30 euros et le prix du ticket d'accès à bord vendu dans les bus passe de 1,90 euro à 2 euros. Le prix du ticket "t+" vendu à l'unité ne change pas et est maintenu à 1,70 euros.

Le STIF a également demandé à la RATP et à la SNCF de préparer la mise en œuvre du "complément de Parcours" à compter du 1er janvier 2013 qui concerne tous les voyageurs possédant un forfait Navigo, imagine R ou Améthyste. Il leur permet, dans le cas d'un déplacement hors des zones de validité de leur forfait, de ne payer que le complément correspondant au déplacement effectué en dehors de ces zones. Les porteurs de forfaits Améthyste pourront circuler à compter du 1er mars 2013 sur l'ensemble de la Région (au-delà des zones de validité de leur forfait) pendant les week-ends et jours fériés et, sur les lignes Noctilien, les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Une mesure déjà en vigueur pour les forfaits Navigo mois, Navigo annuel et Solidarité Transport mois depuis le 1er septembre 2012.

© AP