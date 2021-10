Hausse de 11 % du volume d'offres d'emploi juridiques

Comme le précise l'étude Robert Walters, « Portée par un boom sectoriel en Ile-de-France, la fonction de juriste immobilier est très en vogue, avec une hausse de 34 % en volume d'offres d'emploi. Les grands projets d'infrastructures tels que les Jeux Olympiques de 2024 ou le Grand Paris vont pérenniser cette tendance. »

L'émergence de nouvelles fonctions en IT

Les signaux sont au vert pour le recrutement des fonctions juridiques spécialisées en IT : « De nouveaux métiers juridico-compliance émergent comme le Data Privacy Officer qui requiert des profils seniors (7 à 10 ans d'expérience) et polyvalents pour gérer les problématiques liées aux données personnelles. Ces nouveaux postes répondent à des problématiques aussi bien opérationnelles qu'expertes. »

Selon Constance Philippon, manager de la division juridique, fiscale et conformité chez Robert Walters, « Cette tendance portée par les fonctions juridiques en IT est représentative des demandes de recrutement pour des profils polyvalents. L'expertise est aujourd'hui mise au même niveau que les soft skills. Les candidats ayant une culture d'entreprise s'étendant au-delà des simples aspects juridiques seront mis en avant dans les organisations. »

Omniprésence de contraintes contractuelles, légales et réglementaires

Le besoin d'expertise des entreprises face à un environnement de plus en plus contraignant légalement et règlementairement (Sapin II, décret des marchés publics, Pinel, GDPR, MIF) favorise les créations de poste.

La multiplication du volume contractuel et des appels d'offres dans tous les secteurs en France ainsi que la hausse des problématiques liées à la protection des données sont des tendances qui participent également à cette croissance.

Comme le souligne Constance Philippon « Le marché de l'emploi des cadres de la fonction juridique connait une vraie croissance depuis 2016. On assiste à la reprise économique d'entreprises, qui avaient gelé pendant plusieurs années consécutives les recrutements de fonctions supports. Cette reprise se traduit aujourd'hui par la valorisation des profils plus expérimentés et par la mise en avant des doubles parcours cabinet et entreprise. Si cet élan devrait se poursuivre en 2018, le recrutement va néanmoins se complexifier (loi Sapin 2 ,RGPD). »

