Hassani Mohamed Rafsandjani lauréat du Prix Guy Carcassonne 2019

Après l'e-réputation, les zadistes, le droit de grâce, le revenge porn et le mouvement MeToo, c'est le cas des enfants de djihadistes qui a été brillamment traité dans un article récompensé par le Prix Guy Carcassonne.

Plaidoyer pour les enfants victimes du terrorisme

Ayant suivi la consigne à la lettre, le lauréat Hassani Mohamed Rafsandjani a décortiqué cette « catastrophe humaine dont on ne mesure que très moyennement l'ampleur » pour aider à faire comprendre au plus grand nombre les enjeux juridiques, politiques et sociaux du rapatriement des enfants de djihadistes. Cette problématique est en effet morale mais surtout constitutionnelle, rappelle le jeune ATER en droit public à l'Université de Toulon.

« C'est une question qui interroge nos consciences certes, mais au-delà, il s'agit aussi, et peut-être surtout, d'une question juridique. Celle-ci se pose, pour ainsi dire, sur deux niveaux. D'abord, le niveau international, eu égard aux engagements internationaux de la France. Ensuite, le niveau interne, eu égard aux règles portées par les principes généraux de notre droit et, notamment, ceux garantis par la Constitution », explique-t-il dans son article.

« Les djihadistes renient ce qui fait nos sociétés démocratiques, il nous incombe de ne pas répondre à la terreur par le reniement de nos valeurs, mais par le respect du droit », conclut l'auteur en soulignant la nécessité d'accueillir ces enfants qui ne sont « ni instigateurs ni acteurs de ces conflits, mais des victimes ».

Le lauréat s'est vu remettre par Nicolas Molfessis, secrétaire général du Club des juristes, un chèque d'un montant de 1 500 euros ainsi que des grands ouvrages de droit.

Un prix à visée pédagogique

Pour la sixième année consécutive, le Club des juristes, Le Monde et la revue Pouvoirs ont rendu hommage au célèbre constitutionnaliste Guy Carcassonne, qui nous a quittés en mai 2013, en décernant ce prix à la relève du professeur.

De fait, le prix Guy Carcassonne récompense le jeune auteur d'un article inédit de 5 000 signes portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à l'actualité française ou étrangère. Le but étant avant tout de traiter une question complexe de façon simple et abordable pour le grand public et les juristes néophytes.

Cette année, le jury était composé des deux directeurs de la revue Pouvoirs, Olivier Duhamel et Marc Guillaume, d'un journaliste du Monde, Jean-Baptiste Jacquin, de la rectrice de la région académique de Corse, Julie Benetti, de deux professeurs des Universités, Wanda Mastor (Université Toulouse 1 Capitole) et Géraldine Muhlmann (Université Paris 2 Panthéon-Assas) et d'une journaliste indépendante danoise, Dyveke Vestergaard Johansen.

Comme chaque année, l'article est paru dans les colonnes du journal Le Monde daté du 21 juin. Il est aussi accessible en ligne aux abonnés du quotidien et sur le site du Club des juristes, avec les écrits des autres lauréats. Très agréable, la lecture de ces six articles primés permet d'aborder des thèmes de culture générale sous un angle juridique.