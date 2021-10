Haropa – Ports de Paris adhère à Bruitparif

Pour Haropa – Ports de Paris a constaté « l'importance croissante accordée par l'ensemble des parties prenantes, notamment les riverains, à la question des nuisances sonores, sous toutes ses formes, émanant d'une variété d'activités. Ces préoccupations conduisent « le Port à s'engager pour une meilleure maîtrise et un contrôle renforcé de ces impacts, notamment par le biais de surveillance et d'études acoustiques ».

En Île-de-France, Bruitparis, remplit trois missions d'intérêt général, « observer et évaluer le bruit en Île-de-France, accompagner les acteurs franciliens à la prise en compte du bruit dans les politiques publiques, et informer et sensibiliser le grand public ».

Une première convention vient d'être signée entre les deux parties « pour la réalisation d'une surveillance des émissions sonores par la mise en place et l'exploitation de capteurs de bruit sur et autour des ports de la Gare et de Bercy, avec une extension aux ports d'Austerlitz et de la Râpée ».

Ce dispositif repose sur le déploiement de capteurs innovants spécifiquement conçus par Bruitparif, dénommés “méduses” en raison de leur forme. Dotés de quatre microphones, ces capteurs déterminent plusieurs fois par seconde d'où provient le bruit dominant.