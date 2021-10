Haropa confirme son développement

Dans le détail, Haropa confirme la progression de sa filière conteneurs. Pour la deuxième année consécutive, l'ensemble portuaire, qui génère un trafic de 28,75 millions de tonnes, atteint les 3 millions d'EVP et affiche un nouveau record historique sur le port du Havre pour les flux sur l'hinterland – arrière-pays par rapport à un fleuve, une côte.

Comme le précise Hervé Martel, directeur général d'Haropa – Port du Havre, « nos bons résultats sur les flux de conteneurs pleins et sur les conteneurs à destination de l'hinterland représentent le véritable indicateur de l'activité. Associés aux investissements logistiques en cours et en projet le long de l'axe Seine, ces résultats confirment et renforcent le poids de la filière dans l'économie régionale

et nationale ».

Dans le même temps, l'offre de services maritimes demeure toujours au meilleur niveau européen et les investissements en immobilier logistique montent en puissance sur les trois ports de l'axe Seine.

Les céréales enregistrent, par ailleurs, une part de marché historiquement haute. Les volumes traités à l'exportation affichent l'une des meilleures performances depuis 15 ans.

Croissance de tous les segments du marché de la croisière maritime et fluviale Croisières maritimes :

En 2018, Haropa confirme sa deuxième place de port de croisière français derrière Marseille, avec 225 escales et 477 000 passagers. HAROPA dépasse pour la 1re fois le seuil des 200 escales.

La saison a été marquée par de nombreuses offres d'embarquements depuis les ports normands (près de 50 escales tête de ligne) et par un nombre croissant d'escales inaugurales, 17 nouveaux paquebots ayant fréquenté les quais du Havre, Honfleur et Rouen.

Croisières fluviales :

L'activité croisière fluviale avec hébergement sur la Seine s'est bien portée en 2018 malgré la crue en début d'année. Le nombre de compagnies et la flotte sont stables : 14 compagnies de croisières pour une flotte de 21 de paquebots fluviaux (capacité supérieur à 50 personnes). L'activité devrait connaître une progression en nombre de passagers et en chiffre d'affaires.

A noter, la mise en service de la nouvelle escale à la Roche Guyon. Croisière promenade parisienne :

Le nombre de compagnies (58) et la flotte restent stables. L'activité devrait connaître une progression en nombre de passagers et en chiffre d'affaires grâce à des conditions climatiques idéales en saison estivale

Pour Nicolas Occis, directeur général Haropa – Port de Rouen, « Haropa conforte sa place de premier port céréalier français et ouest-européen. Au-delà des aléas conjoncturels de la qualité des campagnes et toutes céréales confondues, nous continuons à gagner des parts de marchés à l'export (44,6 % en 2017/2018 contre 35 % l'année précédente) mais également sur toutes les filières agro-alimentaires ainsi qu'en conventionnel.

A noter que l'augmentation du trafic maritime se conjugue avec une progression du pré-acheminement massifié sur le bassin de la Seine ».

De même, les trafics liés au BTP – fluviaux et maritimes –, la filière roulier et l'activité croisière progressent fortement. Cette dernière bat de nouveaux records, tant en nombre d'escales qu'en nombre de passagers. Les vracs liquides connaissent une relative stabilité de leurs flux marquée par la progression des produits finis.

Multimodalité et Brexit compatible

L'année 2018 a connu des avancées dans le domaine de la multimodalité, tant en termes d'investissement sur les infrastructures dédiées, que de développement de nouveaux services, permettant aux trafics massifiés de progresser.

Cette dynamique se traduit par des investissements publics et privés, parmi lesquels la réalisation de deux postes à quai sur Port 2000, les travaux de modernisation des terminaux vrac du port de Rouen, en complément de la mise en service fin 2018 du chenal d'accès approfondi, et une nouvelle étape vers la réalisation de la plateforme fluviale Paris Seine Métropole Ouest dédiée au BTP.

En 2019, Haropa saura saisir les opportunités de développement parmi lesquelles le Brexit qui constitue une occasion de développer des trafics transmanche, et la préparation des jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024.

Les trois ports de l'axe Seine, résolument tournés vers l'avenir, veulent aller plus loin en se positionnant désormais comme le premier “Smart Corridor” : Haropa est un système portuaire qui renforce ses appuis sur les technologies de l'information et le numérique avec pour objectif d'améliorer la fluidité

A propos de Haropa



Haropa, cinquième ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne. Partenaire de près de 10 ports normands et franciliens, ce hub à “guichet unique” constitue aujourd'hui un système de transport et de logistique « en mesure de proposer une offre de service globale de bout en bout ».

Haropa génère un trafic maritime et fluvial annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.