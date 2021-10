Haro de la Quadrature du Net contre la reconnaissance faciale

Le Taj est un fichier de police judiciaire très utilisé qui recense notamment les personnes mises en cause ainsi que les victimes dans les affaires pénales, et celles faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition.

Il est utilisé pour les enquêtes judiciaires (recherche d'auteurs d'infractions) et administratives (vérification préalable pour occuper certains emplois publics ou sensibles).

Le responsable de ce fichier est le ministère de l'Intérieur qui en contrôle l'accès, possible uniquement aux personnes habilitées comme les magistrats, les policiers, les gendarmes et les douaniers, et qui permet aux personnes fichées d'accéder aux informations les concernant et de faire rectifier leur fiche sous certaines conditions.

Une base de données de 8 millions de portraits

Le problème selon La Quadrature du Net, est que ce fichier est utilisé depuis plusieurs années de façon détournée, sans aucune justification ni aucun cadre juridique. En effet, vu qu'il contient les photographies des visages de toute personne « mise en cause » lors d'une enquête de police, c'est-à-dire non seulement les personnes condamnées mais aussi celles innocentées par la suite, il permettrait d'utiliser de façon massive la reconnaissance faciale en France sur la voie publique.

Le fichier TAJ permet d'utiliser de façon massive la reconnaissance faciale sur la voie publique

Selon un rapport parlementaire d'octobre 2018 sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, et une publication de la Cnil de novembre 2018, le TAJ contient aujourd'hui plus de 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause et 8 millions de portraits. Il représente ainsi une base de données idéale pour la mise en place de la reconnaissance faciale.

Expérimentée sur la voie publique dans la commune de Nice l'année dernière, la reconnaissance faciale est aussi présente dans plusieurs aéroports et gares avec les portiques « Parafe », et sera au cœur de la prochaine application d'identité numérique « Alicem », rappelle l'association qui met en garde contre ces dérives sécuritaires et souhaite que cet outil soit juridiquement encadré.

Vers une surveillance biométrique de masse ?

Le Code de procédure pénale, dans son article R40-26, permet explicitement à la police et à la gendarmerie d'utiliser la reconnaissance faciale sur les millions de photographies du fichier TAJ. Comme la CNIL l'expliquait dès 2011, ce système permet « de comparer à la base des photographies signalétiques du traitement, les images du visage de personnes impliquées dans la commission d'infractions captées via des dispositifs de vidéoprotection », c'est-à-dire comparer par exemple le visage d'une personne filmée dans la rue par une caméra aux photographies stockées dans le fichier pour l'identifier.

Toutefois, ce n'est pas cette technique d'enquête qui chagrine l'association, mais les risques de dérives dans son utilisation dans des affaires courantes, comme les soupçons de détournements de ce fichier pesant sur certaines amendes adressées à des personnes « connues des services de police » pour non-respect du confinement.

L'association alerte aussi sur l'accroissement de ce risque avec la création du fichier TES (Titres Electroniques Sécurisés), résultant de la fusion des fichiers des cartes d'identités et des passeports, dont l'accès par la police a été grandement étendu suite à la loi Renseignement.

« Ces développements pourraient permettre à la police d'aller beaucoup plus loin dans son utilisation de la reconnaissance faciale et de procéder ainsi à une réelle surveillance biométrique de masse », s'inquiète La Quadrature du Net.

Une action contentieuse jugée nécessaire

Alors que la reconnaissance faciale, couplée à la vidéosurveillance de masse, se généralise en Chine et se déploie en Russie, et certainement dans de nombreux autres Etats qui profitent de la crise sanitaire causée par l'épidémie de la Covid-19 pour faire passer des mesures sécuritaires, certains font part de leurs réticences.

Ne souhaitant pas vivre dans une « société de contrôle » régit par une « technopolice », à l'image de celles dépeintes dans les célèbres dystopies comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell, La Quadrature du Net a décidé d'agir en justice.

« Nous attaquons aujourd'hui ces dispositions du code de procédure pénale sur le TAJ : pour ne laisser aucune place, ni répit, à cette surveillance biométrique. Tout comme nous avons attaqué (et gagné) contre les portiques de reconnaissance faciale dans les lycées de la région Sud. De même contre l'application Alicem. Ou contre la vidéosurveillance automatisée de Marseille. Nous fondons principalement notre recours juridique sur la notion de ‘nécessité absolue' qui est au cœur de la directive européenne dite ‘police – justice' (la version « policière » du RGPD). En effet, l'article 10 de cette directive indique que tout traitement de données biométriques (dont le visage fait évidemment partie) et qui est réalisé afin d'identifier une personne n'est possible qu'en cas de ‘nécessité absolue' et ‘sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée' », explique l'association.

Un débat social de grande importance abordé ailleurs dans le monde, à l'instar du Québec où la députée libérale de Saint-Laurent Marwah Rizqy, réclame depuis février dernier un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale et demande à l'Assemblée nationale de déclencher un débat d'urgence sur la question, ou encore des Etats-Unis où le Gouvernement étudie les biais des algorithmes.