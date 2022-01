Harlay Avocats conseille RTFKT dans son rachat par Nike

RTFKT, fondée en 2019, propose une nouvelle vision de l’avenir de la mode, notamment des baskets, et de l’identité dans le métavers. Elle utilise la blockchain, la réalité augmentée et l’IA générative pour proposer des objets de collection et des articles de mode, qui peuvent être utilisés dans des jeux vidéo ou des mondes virtuels.

Les articles proposés par RTFKT sont vendus en édition limitée, sous forme de NFT (« non fungible tokens »), et peuvent parfois également être produits physiquement. RTFKT redéfinit ainsi les frontières entre valeurs physiques et numériques.

Certains analystes comparent le succès de RTFKT à celui de la marque Supreme. Depuis sa création, RTFKT a développé une communauté étendue et très active de créateurs et de jeunes designers, ainsi que de collectionneurs.

« Nous faisons l’acquisition d’une équipe de créateurs très talentueuse avec une marque authentique et connectée. Notre plan est d’investir dans la marque RTFKT, de servir et de développer leur communauté innovante et créative et d’étendre l’empreinte et les capacités numériques de Nike », indique dans un communiqué son CEO John Donahoe.

Cette acquisition s’inscrit dans la tendance actuelle d’implantation des marques dans l’univers virtuel. Adidas s’est, à titre d’exemple, récemment lancée dans le métavers en collaboration avec Bored Ape Yacht Club.

Erwann del Do (associé) du cabinet Harlay Avocats, ayant développé une expertise sectorielle dans le domaine des NFT, a conseillé la société RTFKT et ses fondateurs. Harlay Avocats est en mesure de proposer un accompagnement « full service » au profit des porteurs de projets et des prestataires techniques dans ce secteur.

Avolta Partners (Philippe Rodriguez et Pascal Farrugia) est intervenu en qualité de conseil financier de RTFKT.