Harlay Avocats conseille la société Vesta Home dans le cadre de sa dernière levée de fonds

Cette levée de fonds permet notamment à Hosman d'accélérer le développement de sa solution, de poursuivre ses investissements. L'ensemble des tâches d'une agence immobilière à faible valeur ajoutée est digitalisé par Hosman, ce qui lui permet de rendre un service client plus performant et à un coût bien inférieur.

Déjà présent en Ile-de-France, à Nantes et à Bordeaux, cet apport de capitaux permettra à Hosman de s'implanter dans les autres plus grandes villes de France pour y proposer son service à prix fixe ainsi que de poursuivre ses innovations au service du vendeur et de l'acheteur. Elle va également permettre de renforcer les équipes avec le recrutement de nouveaux collaborateurs dans les douze prochains mois.

LBO France – via NewStone, Waterstart Capital (NCI), UL Invest et d'autres investisseurs (notamment Andreas Wiele, ex CEO d'Axel Springer) ont participé à ce tour de table.

Marie-Laure de Cordovez (associée), Lakhdar Saïfi (collaborateur) et Anouck Larreya (collaboratrice) ont conseillé la société Hosman dans le cadre de cette levée de fonds.