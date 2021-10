HARLAY AVOCATS conseil des cédants dans le cadre de l'acquisition de la société Lumi THD

Lumi THD, fondée en 2014 par Henri de Chanville et Geoffroy Le Picard, est éditeur d'une solution logicielle en mode SaaS, et fournit pour ses clients bureaux d'études et constructeurs, l'outil et l'accompagnement nécessaires à la réalisation d'études FTTH. Lumi THD produit également des études clés en main (schémas d'ingénierie, APS, APD…). Se basant sur une solide connaissance de l'ingénierie FTTH, Lumi THD aide les collectivités, opérateurs et constructeurs en leur fournissant rapidement des études optimisées et fiables.

Cette collaboration avec Axione s'inscrit dans la volonté de Lumi THD de se préparer à de nouveaux enjeux, comme le déploiement de l'activité à l'international. L'acquisition de Lumi THD par Axione représente ainsi une réelle opportunité pour parvenir à cette fin.

En outre, ce rapprochement permet à Axione de contribuer à la croissance d'une entreprise qui dispose d'atouts et d'une expertise stratégique majeure en matière de conception et de déploiement FTTH afin de développer de nouvelles fonctionnalités et de services ayant de la valeur pour l'ensemble des acteurs de la fibre.

Thibault Chareton (associé) et Inès Louguar ont conseillé les associés de la société Lumi THD dans le cadre de cette opération. Avolta Partners (Pascal Farrugia) a conseillé Lumi THD en qualité de conseil financier.