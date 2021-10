Cet ouvrage est préfacé par Loïc Scoarnec, président de l’association Harcèlement Moral Stop (HMS). Le harcèlement moral fait tache d’huile dans les entreprises, à tel point que certains experts parlent même d’une véritable méthode de management ! Comment distinguer désagréments de la vie en entreprise et harcèlement moral ? Comment neutraliser son « agresseur » ? Vers qui s’orienter en interne et à l’extérieur de l’entreprise ? Comment prouver le harcèlement ? Enfin, lorsqu’il est trop tard, comment préparer une action en justice et obtenir réparation ?

L’auteur, Marie-José Gava, est médiatrice certifiée et journaliste en santé au travail. Elle a créé Place de la Médiation, un organisme de formation et de médiation composé d'experts et de chercheurs en prévention des risques psychosociaux et, en particulier, du harcèlement moral au travail.