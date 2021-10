Hapsatou Sy : « Mon coup de coeur va à l'endroit de Doris Séjourné ...»

« Je trouve que vous avez une énergie incroyable. Bravo pour votre détermination. Vous prouvez par cette action qu’il est possible de créer dans ce département du 93 ». Doris Séjourné, qui obtient le prix « Coup de cœur du jury » lisait pour s’évader d’une enfance un peu grise dans une cité HLM d’Aubervilliers. Quand vient le moment de donner une nouvelle impulsion à sa carrière déjà bien riche, elle a 53 ans. Elle décide alors de créer la librairie « La Traverse », en plein cœur de la Courneuve, dans son département de résidence. Elle y vend des livres neufs au détail et organise des événements culturels de proximité, participant ainsi activement au dynamisme local et à la vie de son quartier.

©Fédérico Gianotti