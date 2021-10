Hans Albers élu à la tête d'ACC Europe

En tant que président du conseil d'administration, Hans Albers s'efforcera de faire croître le nombre d'adhérents à ACC Europe, mais aussi d'accroître les bénéfices que ces derniers tirent des ressources juridiques, des formations, du plaidoyer et du réseau d'ACC. Il travaillera à promouvoir l'innovation au sein de la profession, en programmant davantage d'initiatives sur la mise en œuvre des nouvelles technologies juridiques en Europe. Les ressources et les échanges consacrés aux stratégies de conduite du changement augmenteront également.

« Dans le climat d'instabilité qui caractérise le monde des affaires actuel, il est crucial que les directeurs juridiques disposent d'un solide réseau de pairs et puissent accéder à des ressources juridiques fiables », a déclaré Hans Albers après son élection. « Les juristes d'entreprise européens ont trouvé ces outils chez ACC Europe. Je suis impatient de travailler pour eux dans les mois à venir. »

Chez Juniper Networks, Hans Albers est chef de cabinet du directeur juridique. En charge de la planification stratégique du département juridique, il s'occupe notamment des budgets, de la gestion des conseils juridiques externes, des communications, mais aussi des projets et initiatives stratégiques. Il occupait auparavant la fonction de directeur senior et de directeur juridique adjoint Europe, Moyen-Orient et Afrique. Hans Albers est membre du conseil d'administration d'ACC depuis 2015. Au fil de sa carrière, il a encadré, en Europe, aux Etats-Unis et sur des marchés émergents, des juristes en charge d'un large éventail d'activités, telles que la fusion-acquisition, la conformité et les enquêtes internes, la gouvernance d'entreprise, le contentieux et le droit des affaires général.

En plus d'élire son président, le conseil d'administration d'ACC Europe a également pourvu les postes suivants :

• vice-présidente exécutive :

Maria Pernas, vice-présidente et directrice juridique chez Capgemini (France)

• secrétaire : Jeremy Barton, directeur juridique chez KPMG LLP (Royaume-Uni)

• trésorier : George Liakopoulos, directeur juridique chez Piraeus Bank SA (Grèce)

Les prochains événements organisés par l'ACC Europe seront consacrés à la gestion de crise et aux risques organisationnels (Genève, 14 novembre, Lugano, 15 novembre). En outre le congrès annuel d'ACC Europe se tiendra à Edimbourg du 12 au 14 mai 2019.