Hadengue Avocats renforce sa pratique en fiscalité et restructuring.

Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (promotion Senghor), Romain Grau a exercé des fonctions au sein de l’administration comme commissaire du Gouvernement et président des commissions départementales des impôts des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, puis, comme Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine intervenant sur les sujets fiscaux. En 2014, il reprend une entreprise en grande difficulté dans le secteur de l’aéronautique et s’engage dans son retournement.

Député des Pyrénées-Orientales en 2017, dans le prolongement de mandats locaux qu’il exerce depuis 2008, Romain Grau s’est particulièrement investi au sein de la Commission des Finances dans les questions de fiscalité et de droit des affaires. Il est ainsi l’auteur d’un rapport sur le Contentieux fiscal. Il a présidé également la Mission de l’Assemblée nationale sur les entreprises en difficulté qui a rendu son rapport en juillet 2021.

Dans l’équipe d’Hadengue Avocats, qui compte 8 associés et 25 collaborateurs, Romain Grau a la responsabilité de développer la compétence fiscale pour assister les clients du cabinet dans leurs évolutions structurelles telles que les transmissions d’entreprises, les restructurations intra-groupes, les acquisitions ou les cessions d’entreprises ou d’actifs et le cas échéant dans leurs litiges avec l’Administration.

Eu égard à son expérience et sa double compétence droit/gestion, Romain Grau intervient également, au-delà des stricts enjeux fiscaux, aux côtés des entreprises, des mandataires et administrateurs judiciaires dans le cadre de procédures amiables ou collectives en binôme avec François Dupuy.

Nouant un lien privilégié avec leurs clients, fait de confiance, d’attention à l’autre, et d’éthique, avec l’exigence constante de qualité technique et de créativité dans le travail fourni, les associés d’Hadengue Avocats sont heureux de ce nouveau tournant dans la vie du cabinet pour accompagner avec engagement leurs clients dans la période tourmentée qui se profile.