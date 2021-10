« Hacking de l'Hôtel de Ville » pour les start-up !

Anne Hidalgo, maire de Paris, et Jean-Louis Missika, son adjoint, ont engagé depuis un an de nombreuses actions pour soutenir l’écosystème parisien de l’innovation. Paris compte aujourd’hui plus de 40 incubateurs, qui accompagnent et soutiennent chaque jour les start-up dans leur développement. Elle est la première ville d’Europe pour le nombre de start-up créées et se distingue dans les classements internationaux comme la « capitale mondiale de l’innovation et du capital intellectuel » ou encore comme la « 3emétropole mondiale pour les investisseurs étrangers ».



Cette politique volontariste se traduira le 20 mai par un événement inédit : le « Hacking de l’Hôtel de Ville ». A cette occasion, Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika, confieront les clefs de l’Hôtel de Ville à 300 start-up, à des investisseurs et à des entreprises étrangères pour une grande journée dédiée à l’innovation et à l’emploi.



L’objectif de cette journée, organisée par Paris&Co – l’agence de développement économique et de l’innovation de Paris – est de permettre à ces personnalités d’aujourd’hui et de demain, de créer, de connecter, de partager et de se rencontrer. Chaque entrepreneur sera invité à venir rejoindre d’autres entrepreneurs, à recruter des talents, ainsi qu’à échanger et à valoriser sa start-up auprès des investisseurs.



Quatre événements se tiendront pendant cette journée au cœur de « la maison des Parisiens », notamment dans la prestigieuse et historique Salle du Conseil de Paris :

- Le Startup Meet-up, une rencontre entre plus de 150 start-up, soutenue par QuickBook et introduit par Céline Lazorthes, fondatrice et PDG de Leetchi & Mangopay

- Le Startup Job Day, co-organisée avec Azerty Jobs et Talented Minds, avec une centaine d’emplois à pourvoir dans des start-up parisiennes en développement web/mobile, développement business, marketing/communication, design / UX / UI.

- Un espace achats publics, où rencontrer les acheteurs de la Ville de Paris : une opportunité unique pour les start-up de promouvoir leur innovation !

- Le Startup Pitch Council, co-organisé avec 50 partners, séance exceptionnelle de pitchs de 50 start-up dans la Salle du Conseil de Paris et devant une centaine d’investisseurs et de médias internationaux. L’évènement sera également retransmis en direct dans plusieurs parties du monde.