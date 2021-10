Hacking de l’Hôtel de ville : les temps forts

Le jeudi 28 octobre 2021, au cœur de l’Hôtel de Ville de Paris, se tiendra la nouvelle édition du Hacking de l’Hôtel de Ville. Durant une journée des rencontres, prises de parole et démonstrations seront organisées pour soutenir l’innovation dans tous les secteurs. Par ailleurs, trois temps fort mettront en avant les innovateurs et leurs créations, pensées pour transformer durablement la ville, mais aussi la vie de ses habitants : un « Demospace » avec 18 startups invitées, une performance artistique inclusive consacrée au handicap et une exposition photo inédite accessible au grand public.

La performance artistique avec Inclusive Brains

Programmée à 9h15 dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, la start-up Inclusive Brainsproposera une performance à laquelle contribueront des personnes en situation de handicap mêlera art génératif, neurosciences, intelligence artificielle et musique électronique. Durant cette performance, les spectateurs présents entendront en ouverture de la performance le discours d’une personne ayant perdu l’usage de sa voix grâce à une intelligence artificielle qui l’a recréée. Ensuite, le duo Jacques & Grégory jouera en direct un morceau dont certaines sonorités auront été générées par leurs ondes cérébrales. Enfin, grâce à une autre interface cerveau-machine produite par Inclusive Brains, une personne tétraplégique générera une œuvre artistique visuelle uniquement par la pensée qui sera projetée sur grand écran pendant la performance.

L’exposition photo « Visages de l’innovation urbaine »

Installée dès le jour du Hacking de l’Hôtel de Ville, et jusqu’au 15 novembre, tout autour de l’hôtel de ville, cette exposition photo permettra au grand public de découvrir une vingtaine de portraits d’hommes et de femmes qui font rimer qualité de vie avec écologie, proximité et solidarité. L’exposition sera inaugurée le 28 octobre à 10h30 par Pénélope Komitès et Carine Rolland.

Avec Demospace, découvrez les innovations de demain

Dans cet espace de démonstration, 18 startups, préalablement sélectionnées, y présenteront leurs innovations pensées dans une optique de durabilité des secteurs qu’elles entendent transformer, du jeu vidéo aux transitions urbaines, en passant par l’énergie, la food ou encore la mobilité. Voici quelques démonstrateurs :