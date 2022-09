Hacking de l’Hôtel de Ville : bientôt de retour !

Au cœur de l’Hôtel de Ville de Paris, le mercredi 21 septembre, se tiendra la nouvelle édition du Hacking de l’Hôtel de Ville. Organisée par Paris&Co et la Ville de Paris, cette journée se veut être le plus grand événement business au service des projets innovants. Startups, grands groupes, experts, organismes d’appui, institutions et investisseurs seront une nouvelle fois présents pour se rencontrer, et partager leurs expériences et leur vision, avec l’ambition de favoriser leur créativité, de développer leurs activités et de tisser des relations durables.

Démospace, StartUp MeetUp, tables rondes et sessions business

Pour cette édition 2022, trois espaces seront consacrés aux visiteurs. Le traditionnel « Démospace » mettra en avant 48 startups. Soigneusement sélectionnées, elles viendront présenter leurs innovations pensées dans une optique de durabilité des secteurs. Ces projets de transformation concernent notamment l’e-sport, le tourisme, mais aussi la santé, en passant par l’alimentation et la mobilité.

L’Hacking de l’Hôtel de Ville sera aussi l’occasion pour près de 1 000 entrepreneurs de rencontrer des grands groupes, industriels et investisseurs durant le StartUp MeetUp, organisé sous forme de rendez-vous de 15 minutes. Enfin, de 9h30 à 18h, se tiendront des tables rondes et des sessions business pour mieux cerner les grandes tendances de l’innovation autour de quatre thématiques fortes fixés par Paris&Co : le divertissement, les solutions d’entreprise, la ville durable et la vitalité.

Programme à retrouver sur www.hackinghoteldeville.paris/fr/edition-2022